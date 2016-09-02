陸：G20有望實現投資合作多成果

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中國大陸商務部發言人沈丹陽今天表示，在經貿領域，這屆在杭州舉行的20國集團（G20）峰會，有望實現G20貿易投資政策合作機制化等六項成果。

中新社報導，沈丹陽2日在商務部例行記者會上表示，這次峰會下設「創新增長方式」、「更高效的全球經濟金融治理」、「強勁的國際貿易和投資」、「包容和聯動式發展」四項重點議題，商務部主要負責後兩項議題的籌備工作。

他說，這次峰會在經貿領域有望實現六方面重要成果，包括批准「G20貿易投資工作組工作職責」，實現G20貿易投資政策合作機制化；批准「G20全球貿易增長戰略」，促進全球貿易和經濟可持續發展；批准首份「G20全球投資指導原則」，加強全球投資政策協調。

另外，還有堅定支持多邊貿易體制，積極推進杜哈回合談判；幫助發展中國家和中小企業融入全球價值鏈；批准「G20落實2030年可持續發展議程行動計劃」等重要文件，深化G20發展領域合作。

他說，上述成果經杭州G20峰會批准後，將「提高G20在國際合作中的地位和影響力，激發各方合作熱情」。1050903

(中央社)