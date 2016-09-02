午夜亂刮車 監視器畫面循線逮人
嘉義縣一名張姓女子領有精神障礙手冊，今天凌晨疑似因汽車喇叭聲睡不著，涉嫌拿起石頭割劃13輛汽車，遭警方根據監視器畫面鎖定並查獲。
民雄鄉公所周邊住戶上午準備開車上班，發現汽車無故遭人用利器割劃車身及玻璃，而且不只1輛被破壞，有的還被畫圓圈及塗鴉，讓趕著上班的車主相當憤慨。
民雄鄉公所停車場多輛汽車也都被破壞，情況都一樣，就連鄉長座車也遭殃，立即報警處理，警方除蒐證外，因被破壞時間無法確定，調閱昨天晚上10時後的監視器畫面逐一比對。
警方表示，民雄鄉公所周邊有13部汽車遭不明人士刮漆毀損，於上午據報派員採證，並尋獲1顆疑為刮漆的石頭，並調閱監視器過濾分析，研判1人犯案，著暗色外套、白色七分褲及銀白色安全帽等特徵。
警方指出，根據嫌疑人特徵，鎖定疑為住在民雄鄉的張姓女子，於下午查緝到案說明，張女坦承拿石頭刮車。
張女供稱，因深夜時分，有車子亂按喇叭而睡不著，便徒步沿著公所停車場及周邊，拿石頭刮停車場及路邊停放的車輛；經比對衣著等特徵均吻合，警訊後，全案依毀損罪嫌函送法辦。1050902
(中央社)
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