建材大展亮點多 吸睛展品驚豔展場
2016高雄國際建材大展今天登場，約有300家廠高、近千攤位參展，規模創新高，參展業者紛祭出吸睛壓箱寶，包括玻璃水龍頭、時尚防滑磚及防漏水的太陽能光電板，成為展場亮點。
高雄國際建材大展下午在高雄展覽館揭舉揭幕，近千攤滿館展出，規模創歷屆新高，參展攤位較去年成長25%，展出以專業建材為主軸，攤位比重以建材裝潢、環保綠建材為大宗，展期至5日。
不乏首度南下參展的業者展示吸睛壓箱寶，為南台灣建築與裝修帶來新潮建材及新格局思維，令人眼睛一亮。
其中，MIT國產陶瓷領導品牌昇元窯業展出歐風噴墨防滑磚，經由噴墨印刷技術讓磁磚呈現大理石原石或原木風貌，或者呈現歐風壁畫風格。
業者說，針對室內設計師等對空間設計有高要求的消費族群，每年從義大利購入數百萬的設計稿，客製化設計不再被磁磚材料給侷限住，能揮灑對空間設計的無限想像，提升建築空間的價值。
業者為與國際瓷磚時尚接軌，開發與歐洲同步最流行產品，每年也遠赴義大利波隆納磁磚展覽取經，導入與歐洲時尚同步生產磁磚最先進的設備與技術，為台灣瓷磚市場提供更高端的產品與服務。昇元窯業另獲授權代理法商「皮爾卡登瓷磚」與國際接軌。
德國百年衛浴漢斯格雅集團旗下的品牌也首度現身高雄建材展，展出客製化水晶玻璃打造的透明水龍頭，搭配開放式出水口設計，在使用時不僅可清楚看到水流軌跡，水晶玻璃防刮及高硬度的特色也讓龍頭更加耐用，把平凡無奇的用水機能轉為感性之美，顛覆消費者對水龍頭的印像。
另外，紘義能源公司首創的「新型集水槽光電板支架」採用新設置方式，讓光電板間不再有任何縫隙，讓屋頂多了一層防範漏水功能，這項新發明在展場首度公開亮相；不鏽鋼製造商大田精密工業也生產無鉛無毒的水龍頭，結合設計美學詮釋，同樣令人驚豔。1050902
(中央社)
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