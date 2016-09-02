華為：拼2018年成全球第2大手機製造商
華爾街見聞報導，華為消費者業務部門首席執行長余承東在柏林接受採訪時表示，華為力爭到2018年成為全球第2大智慧型手機製造商。
余承東表示，今年和明年對取得這一成就至關重要，華為正付出極大努力；他還稱，一旦公司成為全球第2大智慧型手機製造商，就可以預測何時將佔據第1。
根據Gartner數據顯示，華為在第2季是全球第3大智慧型手機製造商，市占率為8.9%，前面則有蘋果公司的12.9%和三星電子的22.3%。
余承東去年在柏林國際消費電子展（IFA）上曾表示，致力讓華為在今後4-5年內成為全球最大的智慧型手機製造商。
(工商)
關鍵字：華為
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