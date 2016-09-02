總統府可疑包裹 證實為錄音機、陳情信

總統府收到可疑包裹，懷疑爆裂物，立刻通知刑事局防爆小組到場處理，後證實是虛驚一場。(林郁平翻攝)

防爆人員小心翼翼將包裹移置到防爆桶內。(林郁平翻攝)

總統府上午收到兩件可疑包裹，經過X光檢驗後，判定包裹內有不明電池、電線、電路板，並且有金屬反應，懷疑是爆裂物，立刻依照相關維安處理程序通報轄區中正一分局，隨後並由刑事局偵查第五大隊防爆人員到場處理。

防爆人員全副武裝著防爆衣，攜帶防爆毯、防爆車等裝備到府檢查，發現兩個包裹都是同一人所寄送，其中一個是牛皮紙袋，另一件則是以郵政便利箱。

經確認不是爆裂物後，警方打開檢視，發現牛皮紙袋內是一疊A4陳情信，便利箱內是一台卡式錄音機，內有卡帶，證實是虛驚一場，研判應是民眾陳情。目前已移交由北市警局了解中。

(中時)