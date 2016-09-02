愷樂新歌人氣紅 受大陸實境秀青睞
郭彥均、愷樂、簡廷芮2日錄年代新節目《最強大老師》，節目中邀請各個學科的老師考藝人常識問題。愷樂近期因新歌〈久等了〉備受注目，工作滿檔，她昨笑說九月工作忙，只休一天假，但竟沒充分玩樂，只和小甜甜上健身房運動，因此宣傳半個月，體重就降了2公斤，瘦到46公斤。然而她自然的主持技巧也受到大陸實境秀青睞，邀請她赴陸參與賽車的實境節目，「雖然我只有一般車子的駕照，但能穿專業的服裝跟頭盔還是很興奮。」
此外，在電影《我的少女時代》校花簡廷芮首度參與主持，甚至還在腳本上畫滿重點，兢兢業業，但站在有經驗的2位主持人身旁仍略顯生澀，對此，愷樂鼓勵她戲演得好，「就把主持當成一部戲，假裝自己在演厲害的主持人就好。」該節目將於3日起每週六日晚上10點在年代播出，一集預算30萬，預計在一片戲劇海中殺出條血路。
(中時)
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