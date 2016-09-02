曾批「狗打趴國軍」怒退伍 他明上凱道：政府奧步忍無可忍！
阿兵哥虐狗致死，國防部長馮世寬竟兩度出面道歉，陸軍退役少將張俊達當時怒批「一隻狗打趴國軍」氣得要退伍，他月前申退獲准。張俊達今天在臉書po文說，九三遊行還沒開始，當權者奧步齊出籠，他忍無可忍，怒批執政黨有拿出基本的誠意與謙卑嗎？明天軍人節，他將上凱道，參加「抗議蔡英文，霸凌軍公教勞」的大遊行！
張俊達表示，九三遊行前，當權者各種奧步齊出籠，「先挑起社會與軍公教的對立，煽動勞工成為鬥爭軍公教的工具；再釋出特別對軍人的小惠小利，分化團結，見野火燎原，勢不可擋，再祭出現役軍人參加遊行違法，要求官兵穿軍服，帶家人出遊打卡，po照3張，以示沒參加遊行的清白」，試圖壓抑爆表的人潮和民意的怒吼。
張俊達痛批，「這是執政者的無恥伎倆，退役學長爭的是公平正義，要的是政府的誠信原則，如果現在可以砍以前的，未來就可以砍你們的。」「我們並不反對改革，這些退休後的待遇是政府的承諾，執政黨要革我們的命，有拿出基本的誠意與謙卑嗎？」
張俊達不滿說：「挑起全民、勞工來鬥臭鬥垮軍公教，汚名軍公教這種鬥爭手法，看得下去？軍公教上街被嗆想造反，被譏不成氣候的遊行，看得下去？連不管現役軍人的退輔會副主委都跳出來恐嚇現役軍人，不能穿著便裝，依個人意願參加憲法保障的集會自由。」「何時退輔會管到現役軍人的業務？執政者的粗暴和對軍公教這樣的打壓汙衊，忍得下去？」
張俊達憤怒說，他已忍無可忍，也無須再忍，「今天不站出來，明天就站不出來了！」他呼籲學長學弟、公教勞界朋友展現實力，如此才有談判籌碼，自己的尊嚴自己爭！
(集團連線報導)
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