把關學童校園午餐 農委會擴大稽查

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為維護國產農產品安全，落實「食安五環」政策，農委會今(1)日起，聯合地方農業、衛生及教育單位組成聯合稽查小組，針對學校午餐食材加強抽驗，從學童的校園午餐著手，把關國民健康。

農委會自今日起展開聯合稽查學校午餐及團膳食材，其中高雄預計抽驗98件，全台最多，台中、新北、台南則分別預計抽驗91件、82件、81件，估年底前全台抽驗1000件，2017年起更要將抽驗數量增加至3000件。

農糧署表示，預計2017學年起，學校午餐食材全面採用有機、產銷履歷、CAS優良農產品、吉園圃安全蔬果標章或具有生產追溯QR-code標示（簡稱四章一Q）的國產食材，未來即可從供應食材的源頭輔導安全用藥，來確保學校午餐食材安全。

教育部已於去年完成建置學校午餐食材登錄平台，未來民眾可由此平台查看四章一Q生產資訊，全民共同把關校園食材安全問題。

(中時)