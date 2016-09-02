台中市長夫人當志工，助慢飛兒邁向成長路

台中市長夫人廖婉如2日到家扶台中發展學園擔任1日志工，陪伴慢飛天使上課與餵食。（盧金足攝）

台中市長夫人廖婉如今天（2日）與台中市國際蘭馨交流協會到家扶基金會台中發展學園擔任1日志工，陪伴慢飛天使上課與餵食，一口一口細心地餵飯菜，體驗平時照顧特殊兒童的辛苦，向媽媽宣導把握0至6歲早期療育黃金期的概念，期望透過更多人支持與參與的力量，成為慢飛天使重要的後盾。

今年7月家扶台中發展學園共有19名慢飛天使離園，有的因畢業將邁入小學，有的是回歸到一般幼兒園，開始另一個學習旅程，新學期初學園新進19名慢飛天使，仍維持64名日托慢飛天使的滿額狀態。

對特殊兒童而言，到了新環境需要更多時間來適應，學園老師也需要付出更多時間與心力，照顧新進的慢飛天使，尤其需要餵食人力，讓學員用餐時間獲得幫助。

「來，慢慢吃！」廖婉如拿細裝飯食物的湯匙，一匙一匙耐心的餵食身障兒，曾擔任蘭馨交流協會會長的廖婉如，和其他會員一席當志工，讓更多民眾了解身心障礙或遲緩兒童的真正需求。

台中市國際蘭馨交流協會會長鄭靜如，盼透過志工體驗活動，將關懷的觸角延伸到慢飛兒童身上。

吃飯對於孩子來說是重要但卻困難的，當一個姿勢不對，就可能增加嗆咳的機率，家扶台中發展學園扶幼主委楊仁德表示，協助慢飛天使進食、刷牙與準備午覺，體會到照顧者，無論是家長或是老師們在照顧上的辛苦，希望社會有更多人加入關懷慢飛天使的行列。

(中時)