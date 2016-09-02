驚世夫妻下檔 王世均暴瘦住院十多天

王世均PO出近照(右圖)，整個人明顯消瘦。(本報系資料照、取自王世均臉書)

王世均自曝動手術住院十多天。(取自王世均臉書)

洪曉蕾在今年7月底與王世均簽字離婚，正式宣布「驚世夫妻」下檔，王世均也大方祝福前妻，祝福洪曉蕾愛情新戲上演。但王世均日前又傳出住院消息，整個人也明顯消瘦一圈，令親友都十分擔心。

王世均日前在臉書自曝住院十多天，PO出近照向親朋還有報平安，表示在手術傷口癒合後，終於能跨出門，被發現整個人明顯消瘦一圈，臉蛋也尖了不少，狀況令人擔憂。不過王世均並未多說，僅表示是個小手術都好了，感謝外界關心。

(中時電子報)