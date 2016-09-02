遇假面藝人 郭書瑤〈愛的抱抱〉私下被打槍

郭書瑤今出席記者會，拿著設計的褲子相當開心。（陳俊吉攝）

郭書瑤（左）和歐陽靖一同出席記者會。（陳俊吉攝）

郭書瑤（左）和歐陽靖今為各自設計的褲子出席記者會。（陳俊吉攝）

郭書瑤2日出席「預防子宮頸癌 9是愛耍褲」記者會，談到新書《愛，無限大》，表示剛出道發行第一張專輯《愛的抱抱》時，找許多藝人一起合拍抱抱照片，後才來知道有藝人私下向她公司反映，不希望將合照曝光，讓她相當受傷，難過自己「童顏巨乳」的形象已被討厭，後來才漸漸轉念，認為很多事都不需要太在意。

她也提到出道9年以來最難過的事，就是剛出道時，幾乎所有人都不喜歡她，「那時網路聲浪一堆罵我的部分，我看完評論就很傷心。」她現在選擇不看網路評論，開心過生活。

她今天出席子宮頸癌宣導記者會，指出自己不避諱看婦科，但會選擇女醫生，「其實看婦科心態最重要，要是抗拒去看，導致大病一場，豈不得不償失？」她喜歡小孩，因此看醫生時最愛跟孕婦聊天。她與男友金陽穩定交往，對於生小孩，「以後還是想嘗試，但不是現在。」並說寶寶在肚子裡時，什麼都不得而知，開玩笑說自己會得產後憂鬱症。

(中時)