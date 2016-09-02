中華青棒劉致榮先發 尬韓右投梁敞涉

中華隊游擊手兼先發投手劉致榮，今銜命先發對上韓國。（中時資料照 葉姵妤攝）

U18亞洲青棒錦標賽，今中華隊將迎戰韓國，最終教練團決定由就讀鶯歌工商的劉致榮擔任先發，劉致榮曾在昨役面對香港時，主投1局沒有失分，最快球速來到145公里。

劉致榮在本屆亞青賽原本定位為游擊手，不過也能擔任投手角色，投手教練周宗至表示，只要他擺脫壓力，正常發揮，相信一定有很好的壓制力。

至於備受矚目的投打「二刀流」陳琥，無意外定位在後援，不過周宗志說，如果出現緊急狀況，陳琥也有可能前半段就壓上去，畢竟是一場輸不得的比賽。

韓國隊則是不如先前預測的派出左投應戰，反以右投梁敞涉先發，梁敞涉在預賽共投3局，面對10個人次僅被擊出1支安打。

(中時電子報)