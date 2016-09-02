銷售不佳 美武器商中止生產集束炸彈
美國知名國防航空企業德事隆集團（Textron）發出聲明稿，將全面中止生產旗下高殺傷力的集束炸彈（Cluster munition）「傳感器引爆武器」（Sensor Fuzed Weapon，SFW），停產原因是因該武器於全球的銷售狀況不佳。
據法新社（AFP）報導，美國羅德島州（Rhode Island）的大型國防暨航空企業德事隆集團日前發出公開聲明稿，表示即日起將停止生產其公司集束炸彈系列中的「傳感器引爆武器」。集束炸彈是一種在大炸彈殼中置入多個網球大小的子炸彈，經由飛機或直升機空投後，在空中分解使子炸彈擴散到一定範圍造成殺傷力，類似於散彈槍的原理。
該類炸彈曾在二次大戰、越戰和前蘇聯（USSR）入侵阿富汗時使用過，但因為其殺傷力過大，且有1至3成的子炸彈會落入地面形成啞彈，對於無辜的平民造成生命威脅，所以在2008年多國在都柏林（Dublin）協議《集束彈藥公約》（The Convention on Cluster Munitions, CCM），禁止締約國開發、使用、生產集束彈藥，但美、中、俄3國並未簽署此項公約。
如今美國唯一的製造商德事隆宣佈中止生產集束炸彈，讓許多反戰的非政府組織（NGO）極為振奮，從公約生效後不斷對未簽署的國家施加壓力。日前，長期協助難民和戰爭議題的Handicap International組織發表調查報告，2015年因集束炸彈的死傷者有417人，其中葉門（Yemen）和敘利亞（Syria）地區就佔了350人，被視為俄國在敘利亞內戰中使用集束炸彈的鐵證。
(中時電子報)
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