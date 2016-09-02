死1或保5？2歲童秒解「電車難題」 爸爸拍片引百萬點閱

外國一名父親突發奇想，模擬經典「電車難題」，來考驗自己兒子的選擇。（圖／翻攝自 E.J. Masicampo YouTube影音頻道）

倫理學中經典的思想實驗「電車難題」（The Trolley Problem），長久以來在哲學與心理學領域有諸多討論。近來，外國一名父親突發奇想，透過玩具火車與軌道來模擬這道「電車難題」，並測試自己2歲大的兒子會如何解決，沒想到結果讓他傻眼不已，影片PO上網立刻引發熱議。

所謂的「電車難題」是假設一輛由你駕駛的高速電車，突然發現前方軌道出現5名施工工人，但煞車完全失靈無法停車；然而旁邊有另一條備用軌道，但上面也有1位工人。這時問題來了，你會選擇轉向，犧牲1人救5條性命，還是什麼都不做？

關於「電車難題」一直以來讓不少人傷透腦筋，也延伸出許多倫理思辨。不過當這名父親模擬這道難題給他兒子時，其卻完全不思考直接解題，讓他哭笑不得。

只見影片中，小男孩迅速地一把將備用軌道上的工人抓起來，並與原軌道的5位工人排列在一起，再來「手動」加速電車，直接輾過6人。對於這樣另類的解法，網友看了全都笑翻，不少人開玩笑地說道，「人性真的本惡！」而該影片上傳僅2天即突破200萬點閱率。

(中時電子報)