桃園工人疑踩空 3樓墜地送醫不治

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41歲黃姓工人2日下午在桃園市中壢區新生路1處民宅，施作外牆拉皮工程時，不慎從3樓高的鷹架跌落地面，送中壢區天晟醫院搶救不治，警方初判，黃姓工人不慎踩空跌落。至於相關工安意外發生原因，仍待勞檢單位進一步調查釐清。

(中時)