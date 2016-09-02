摘星姊妹花設計明信片 勇奪伴手禮首獎

許喻婷（左）、許家瑋姊妹花，以光復新村特色創作的明信片（圖中）獲「台中市10大伴手禮」精品類首獎。（盧金足攝）

獲選摘星青年，進駐光復新村的許喻婷、許家瑋姊妹花，拿下「2016台中市10大伴手禮」精品類首獎，得獎作品以繪製霧峰光復新村創業聚落的在地特色為題，在145家參與廠商中脫穎而出，「這個獎應屬於光復新村及摘星青年的！」許家瑋開心的說，得獎明信片販售所得，將捐給流浪動物保護之家，幫助流浪動物。

許喻婷、許家瑋去年入選「摘星青年‧築夢台中」創業補助計畫，在光復新村開業「叢林找Jungle Find插畫工作室」，妹妹專長插畫設計，姊姊拚布技術取勝，傳達以自然萬態、叢林動物為主題。

「創作構想，緣於光復新村創業聚落及流連園區內的流浪貓狗！」許家瑋說，光復新村舊眷舍人文風貌，繽紛多彩的手寫招牌，還有歷史滄桑磚瓦鐵門，當成設計主視覺，創作一系列光復新村在地作品。

勞工局鼓勵摘星青年，發揮創作才華參加10大伴手禮競賽，年紀各為28歲和26歲的許氏姊妹，將最熟悉的光復新村畫成明信片，希望喚起大眾對流浪動物的保育及愛護。

勞工局長黃荷婷指出，審計新村的摘星青年許宸豪也獲「聯合文創設計獎-概念設計組」金獎，光復新村摘星青年許峻瑋勇奪「台灣金餅獎」優選、蘇誼亭獲選「第4屆台南新藝獎」，才華令人驚艷。

(中時)