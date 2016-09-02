命中注定逮到你 通緝4次全栽1警手中
花蓮吉安鄉1名曾姓男子近4年內因案被通緝4次，巧的是4次都被吉安警分局志學派出所蘇姓員警查獲，令人拍案稱「命中注定逮到你」。
警方表示，志學派出所員警日前清查轄內治安人口時，發現設籍於吉安鄉內的曾姓男子，因傷害案件未依法到案，花蓮地方法院檢察署在今年7月20日對他發布通緝。
日前警方掌握可靠情資，知道曾男在家，認為機不可失，立即前往查緝。約傍晚時分，曾男正要走出家門口，當場被員警逮個正著，曾男當下一臉驚訝的喊出「怎麼又是你」。
原來曾男近4年內總共被通緝了4次，每次都是被志學派出所的蘇姓員警查獲。
蘇姓員警回想指出，曾男在民國101及103年間，分別因竊盜、酒駕、藥事法等案遭到通緝，前3次也都被緝獲，這次因傷害通緝仍被成功逮到，真是「命中注定」。1050902
(中央社)
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