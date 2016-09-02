里約奧運激勵金 許淑淨獲1000萬

中華奧會主席林鴻道、彰化銀行今天頒發里約奧運激勵獎金，在奧運奪金的許淑淨再獲新台幣1000萬元，拿下銅牌的郭婞淳和女子射箭隊也各獲100萬元。

中華隊在剛落幕的里約奧運中，靠著許淑淨在舉重女子53公斤級奪金、郭婞淳在舉重女子58公斤級獲銅，加上譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉聯手在射箭女子團體賽射下銅牌，共獲得1金、2銅的成績。

賽前包括中華奧會主席林鴻道、彰化銀行，為鼓勵選手在奧運全力拚戰，表示將在國光獎金以外，另外提供激勵獎金給在奧運奪牌的選手。

今天里約奧運中華代表團激勵獎金的頒獎典禮在台北進行，林鴻道將獎勵金1000萬元頒給許淑淨，彰化銀行則各頒100萬元給郭婞淳、中華女子射箭隊。

教育部體育署長何卓飛表示，選手經過10多年的努力，不知流了多少汗水、淚水、血水後，才能站上奧運殿堂，在世界頂尖好手彼此的較量中要獲得獎牌更是不易，雖然政府的獎勵有限，但企業的支持源源不絕，尤其林鴻道成為企業的先驅，希望未來企業都能一起投入體育發展。

林鴻道說，能夠參加奧運已經很了不起，要在全球體育菁英中拿下獎牌更是難能可貴，這次中華隊拿下1金、2銅雖未達到體育署賽前喊出3金、2銀、1銅的目標，但成績已是隊史次佳的紀錄，這部分他感到十分驕傲與欣慰。1050902

(中央社)