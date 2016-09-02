涉詐騙藝人俞小凡 重起爐灶又遭逮

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調查局中部地區機動工作站等單位昨天在彰化縣福興鄉，破獲一個跨境電話詐欺集團，共逮捕16名成員，其中一名盧姓幹部，曾涉及藝人俞小凡遭詐騙案。

調查局日前循線追蹤，發現有一個跨境電話詐欺集團有將機房遷回國內跡象，經深入調查，發現彰化縣福興鄉一處佔地數百坪的大型別墅農舍，疑設置詐騙電信機房，隨即報請彰化地檢署指揮偵辦。

彰化地檢署昨天指揮調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、台中市調查處、新竹市警局刑警大隊科偵隊、刑事警察局第四大隊第一小隊及彰化縣警局鹿港分局等單位，在這棟別墅農舍查獲詐欺集團成員16人，並當場場查扣電腦、電話機、詐騙教戰手則、大陸民眾個資、金融帳號等證物。

檢調調查，此詐欺集團依任務分工編組扮演一線、二線及三線角色，在不同房間分別假冒電信客服人員、公安或警察、檢察官或金融監理人員等身分，透過所架設的網路電信平台，向不特定中國大陸民眾進行電話詐欺，佯稱民眾身分遭冒用涉嫌犯罪為由，騙受害人將錢轉匯入詐欺集團掌控使用的人頭帳戶中。

另外，檢調還發現，詐欺集團中一名盧姓幹部，曾涉及藝人俞小凡遭詐騙案，他在移送偵辦期間又另起爐灶、繼續行騙。全案訊後依詐欺罪移送彰化地檢署偵辦。1050902

(中央社)