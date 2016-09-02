新北就業服務中心改制就業服務處

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新北市政府勞工局表示，因應勞政業務日漸龐雜啟動組織改造，將就業服務中心改制「就業服務處」，今天正式改制掛牌。

勞工局表示，原就服中心自民國94年1月1日成立，但新北市的就業服務分為中央、地方兩部分，中央管轄的3個中心可辦理失業給付，市府就服站台僅能辦理一般求職求才，勞工朋友經常分不清楚。

勞工局表示，新北市升格後，去年7月開始接辦勞動部勞動力發展署三重就業中心，今年7月繼續接辦板橋及新店就業中心，並做好相關組織調整以為因應。

勞工局表示，整體組織調整案經市政會議通過及議會備查，今天正式掛牌改制就服處，將接辦中央的3個就業中心，統一改制為「站」，原12個就業服務據點調整為5站19台，提供全面及在地的服務。1050902

(中央社)