陸：歡迎菲律賓總統訪問 盼儘早成行

我要評比

針對菲律賓總統杜特蒂日前表示希望今年內訪問中國大陸，大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸歡迎杜特蒂前往訪問，希望他儘早成行。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，中菲友好「符合兩國根本利益，契合兩國人民共同期待」，是「民心所向，也是大勢所趨」。大陸重視發展對菲律賓關係，兩國高層面對面交流對雙方增進了解、加強互信、改善關係具有重要意義。

她表示，大陸歡迎杜特蒂前往訪問，希望他儘早成行。

此外，針對媒體報導，杜特蒂赴寮國出席東亞合作領導人系列會議期間，將與大陸國務院總理李克強會晤。華春瑩說，目前正在了解有關情況，大陸對此持開放態度。1050902

(中央社)