野放百隻螢火蟲 大安森林公園星光點點
台北市立動物園今天說，昆蟲館飼養螢火蟲超過15年，族群穩定，4日將在大安森林公園進行第三次幼蟲野放行動，共100隻黃緣螢幼蟲。
台北市立動物園座落在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館除規劃螢火蟲的活體展示，也多次提供螢火蟲的幼蟲，在大安森林公園和文山區翠湖及兒童動物區水田等處野放。
保育員表示，飼養螢火蟲最困難的工作，就是幫牠們準備適當的食物。
動物園說，螢火蟲屬於鞘翅目，一生經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲4個階段，屬於完全變態昆蟲，生長過程中最長的階段是幼蟲期，幼蟲就是吃和長大，並發出忌避味道保護自己，經過幾次蛻皮後，就會上岸找合適地點化蛹，最後羽化為成蟲。
動物園保育員準備水陸兩種環境的飼養箱，讓黃緣螢幼蟲在水中覓食，化蛹時可自行爬上岸。
黃緣螢是最常見的螢火蟲之一，野外一年可繁殖2代，同樣是水生螢火蟲的條背螢，和黃緣螢的命運類似，正面臨水污染、農藥使用、沼澤地開發及河川不當整治等壓力，幼蟲無法生存，導致野生族群量快速減少。
山窗螢是台灣陸生螢火蟲中體型最大的一種，生長森林底層，以陸生蝸牛為食，9月至11月是山窗螢成蟲發生的時間，幼蟲會用尾部的發光器來警告其他生物。
動物園說，4日和財團法人大安森林公園之友基金會合作，將進行第三次的螢火蟲幼蟲野放行動，動物園會提供100隻的黃緣螢幼蟲，並準備石田螺，希望藉活動喚起民眾對市區生態環境的重視。1050902
(中央社)
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