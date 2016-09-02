男持槍闖進車欲劫財 女駕駛逃出報警
王姓男子今天在彰化縣持槍進入一名女子座車，企圖恐嚇取財，女子掙脫後報警，警方獲報前往逮人，起出玩具衝鋒槍等大批器材及不明款項。
一名女子上午7時多駕車停在溪州鄉中山路4段，一名頭戴鴨舌帽、戴口罩的陌生男子，突然持槍強行進入副駕駛座，還持槍威脅女子，女駕駛嚇得跑進附近公司警衛室報警，彰化縣警察局北斗分局獲報，立即啟動快打警力到場。
警方表示，溪州分駐所員警在溪州鄉萬景園藝中心舊大門前，發現35歲王姓男子行蹤可疑，追逐壓制後，在王男的背包內查獲1把玩具烏茲衝鋒槍、1把手槍，疑似無裝填火藥的自製爆裂物、2顆玩具手榴彈、2把霰彈槍、10發子彈、新台幣15萬5000元現金、童軍繩、手銬、電擊棒、狗鍊等物品。
警方調查，被害女子當時正準備停車到公司上班，王男突然持槍衝入，準備恐嚇取財，女子逃脫後，王男又在附近徘徊，疑要找下一個目標，隨後被趕來的警網發現，王男見警拔腿快跑，警匪追逐約200公尺逮人。
有槍砲前科的王男向警方供稱，企圖用玩具手槍及衝鋒槍脅持民眾上車，並以手銬、童軍繩、自製炸彈、鎮靜劑，控制被害人再恐嚇取財，警方不排除王男攜帶的現金也是不法所得，但王男辯稱是工作酬勞，將持續擴大偵辦，但王男到今天傍晚仍未吐實。1050902
(中央社)
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