胖子不准睡上鋪 陸大學按BMI分床位
大陸江蘇一所大學今年根據新生身高、體重測量BMI分配床位，規定體重過重與身高超過185公分只能睡下鋪。消息引發大陸網民熱議，有人則問到若宿舍床型「上床下桌」又該如何？
新京報報導，江蘇河海大學常州校區今年首次嘗試根據新生的身高、體重的BMI指數分配宿舍床位，將BMI指數達到28或身高超185公分的學生都安排在下舖。
報導指出，BMI指數是以體重公斤數除以身高公尺數平方得出的數字，是目前國際上常用的衡量人體胖瘦程度及是否健康的標準。成人的BMI數值標準為，低於18.5為過輕，18.5至24正常，25至28過重，28至32肥胖。
「胖子不准睡上鋪」這個關鍵字今天也引起大陸網民熱議，並一度躍上微博即時熱搜榜前10名。
有網民對此表示，「再也不怕地動山搖了」、「越來越人性了」，但也有網民打趣的問，如果宿舍床型上方是「床鋪」，下方是「書桌」那學生該怎麼辦？1050902
(中央社)
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