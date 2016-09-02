方季惟嘆「壞人難當」  瞪人瞪到臉抽筋

方季惟在劇中飾演女強人，不苟言笑。（TVBS提供）

方季惟與粉絲們一起拍股東戲，讓她寬心不少。（TVBS提供）

昔日「軍中情人」方季惟在TVBS新戲《在一起，就好》中性格大反轉，突破以往親切可人的形象，板起臉孔挑戰電視台總裁一角。為了詮釋女總裁的霸氣，方季惟做了不少功課，笑說：「導演指定要有慈禧太后的氣勢，壓力蠻大的。」為了揣摩上位者的神態，方季惟將美國第一夫人希拉蕊、韓國女首相朴槿惠、德國總理梅克爾等人的演說影片通通當成範本，連韓劇《我的維納斯》裡不苟言笑的祖母角色都是她的參考對象，「光是一個瞪人的眼神，我練習到差點顏面神經失調！」

她提到最令她頭痛的就是「電信」、「上網」、「網路平台」等台詞，她苦笑：「這些東西離我好遙遠、好繞口！」一場跟股東們開會的戲讓方季惟十分緊張，落落長的台詞也讓她頻吃螺絲，正巧拍攝當天，飾演股東的演員們都是她的歌迷，看到偶像方季惟因緊張卡詞，每個人都出聲安慰她：「沒關係，我們的台詞比妳少都背不起來了！」

(中時)