闢中科聯外道 9／6至10／14封閉甲后路東向車道

中科聯外道路開闢工程。（圖／台中市府提供）

台中市政府建設局將進行「中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)」跨國道一號橋台的鋼梁地組及吊裝作業，9月6日至22日將封閉管制甲后路(月湖路至眉山路)東向車道，9月22日至10月14日則將封閉甲后路(月湖路至眉山路)西向車道，施工期間請用路人遵循交通指示行駛，提早改走替代路線。

建設局長黃玉霖表示，9月6日至22日封閉甲后路(月湖路至眉山路)東向車道，用路人可由甲后路、眉山路、公安路、月湖路接往甲后路通行；9月22日至10月14日封閉甲后路(月湖路至眉山路)西向車道期間，可改由甲后路、月湖路、公安路、眉山路接往甲后路一路通行。

此外，建設局也將於9月13日、10月5日當天晚間10時至隔天上午6時，封閉國道1號后里交流道南下入口匝道；並將於9月21日、22日、10月12日、13日、18日、106年1月4日、5日當天晚間10時至隔天上午6時，封閉國道1號后里交流道南北雙向主線及南下入口匝道，施工封閉期間，請用路人依各路口指示標誌改道行駛。

建設局指出，封閉國道1號后里交流道南下入口匝道期間，用路人可行駛南下替代道路，由眉山路、公安路、三豐路、后豐交流道、國道4號、國道1號通行。

封閉國道1號后里交流道南北雙向主線及南下入口匝道期間，南下替代道路部分，可由眉山路、公安路、三豐路、后豐交流道、國道4號、國道1號通行；北上替代道路部分，可由后里交流道、月眉東路一段、甲后路、大甲交流道、國道3號、國道4號、國道1號一路通行。

(中時)