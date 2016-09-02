毒蟲剋星 嫌犯見他自動交出毒品

讓竊嫌與毒蟲聞之色變的藍清輝，正是當地居民口中的「藍守護神」。（周綾昀翻攝）

大熱天穿厚外套遊蕩，笨毒蟲被逮！屏東枋寮分局1日進行護農巡邏兼安居清屋專案，卻有一名33歲翁姓男子在正中午近12點穿厚外套，還戴口罩在工寮前徘徊，翁男見毒蟲剋星東海派出所長藍清輝，顫抖自行交出口袋的毒品，還主動告知自己遭通緝。

有鑒於太源村產業道路近日發生數起工寮遭不明人士入侵案件，警方透過「護農LINE群組」提醒群組內成員多注意，日前群組內一名詹姓婦人以LINE通話告知員警又有男子在她的鐵工廠外徘徊，提醒警方加強巡邏。

1日藍清輝與警員黃哲修巡至枋寮鄉水底寮一處工寮前，果真發現1名有毒品、竊盜及強盜前科的翁男，大熱天卻戴著口罩並穿厚外套在工寮外逗留，2人立即上前詢問盤查，翁男一看竟是逮走他不少毒蟲朋友的藍清輝，嚇得主動把右邊口袋的海洛英與安非他命交出，還自爆現在因毒品及強盜案通緝中。

警方帶回所偵辦，採驗翁男尿液與持有的0.47公克海洛英、0.66公克安非他命，結果皆呈毒品陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例及毒品暨強盜通緝案移送偵辦。

翁姓毒蟲畏懼藍清輝原因，除上月初一名毒品現行犯玩寶可夢，被眼尖的藍所逮以外，今年5月查獲通緝犯陳保泰及4件火龍果等竊案，為屏東縣首件護農專案績效，警察節當日也破獲芒果偷竊案等功績，成為當地人口中的「藍守護神」。

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(中時)