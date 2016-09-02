墾丁各大飯店中秋禮盒戰開打

墾丁中秋月餅戰開跑，福華飯店主打樂活低糖廣式月餅，供消費者選擇。（周綾昀攝）

中秋節倒數2週，墾丁地區各大飯店除舉辦中秋相關住房活動外，更大打月餅禮盒戰，福華飯店推出廣式月餅，從經典款核桃棗泥稻香蘭蓮蓉蛋黃，講究低糖樂活；凱撒飯店則以招牌核桃與鳳梨酥應戰，夏都酒店主打中秋當天DIY自製麻糬。

每年中秋團圓節，就是家人相聚伴隨烤肉香，享用著親朋好友送的月餅禮盒，賞著圓滿而皎潔的月光，在飽眼福的中秋大飽口福。

墾丁福華推出融合傳統及創新的廣式月餅，因應樂活飲食趨勢，月餅採低糖量，經典「核桃棗泥」，綿密棗泥口感微甜帶酸，融合堅果絕妙口感；「香蘭蓮蓉蛋黃」，嚐盡蓮蓉的香氣與軟硬恰到好處的蛋黃，還有黑芝麻果仁、荔枝玫瑰花瓣及奶黃椰子火山豆等口味，預購10盒禮盒以上，還可享折扣及免費餐券。

墾丁凱撒則以長年販售的老牌純手工核桃酥，選用天然香脆的核桃果仁，搭配酥脆餅皮與軟Q內餡，香甜核桃香滿溢，美味又養生的甜品新作，還有伴手禮之王的鳳梨酥，用最拿手的糕餅，拉攏老顧客的味蕾。而夏都沙灘酒店則講求「自己的中秋禮盒自己做」，於中秋節當天舉辦DIY月兔搗麻糬，讓大小朋友想用手製麻糬度中秋。

(中時)