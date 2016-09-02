建商捐款購地 拓寬道路減少車禍

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通往虎尾228紀念廟道路路面狹窄，車流多，時常車禍。（許素惠攝）

建商林文生（右三）捐400萬購私有地，埒內里長鍾大焜（右二）、堀頭里長李萬壽（右）疏通地主，讓往虎尾228紀念廟的狹窄道路能拓寬，虎尾鎮長林文彬（右四）十分感謝。（許素惠攝）

珠友建設董事長林文生樂善好施，年年濟貧助學，6年前被診斷出癌症，非但沒有被病魔擊垮，反而加緊行善腳步，近來大手筆一口氣捐了400萬元購地，讓虎尾鎮公所拓寬通往228紀念的狹窄道路，俾減少車禍。

虎尾鎮街通往國內唯一的二二八紀念廟道路只有3米寬，加上車流大，常有車輛或騎士摔落田裡，地方強烈希望拓寬，可是，虎尾鎮庫困窘，無力徵收兩旁私有地。林文生發心，以400萬元買下其中4地主地，要將這條終7、80公尺小路拓寬。

拓寬工程上午動工，鎮長林文彬很感謝林文生發願大愛，也謝謝埒內里長鍾大焜及堀頭里長李萬壽不辭勞苦地遊說地主割愛，也殷盼另兩位地主成全，同意出售，讓這條拖了多年的小路獲改善。

林文生出身貧寒，童年撿地瓜被地主以土塊K的故事，深具教化意義，每年助學百萬元，鼓勵更多窮孩子勤學向上，翻轉人生。6年前罹癌，抗癌之餘卻沒停下行善步伐，他說，已經把做善事當習慣了。

(中時)