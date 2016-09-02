走訪中市西屯3景點 集章換好禮
台中市西屯區公所即日起至9月30日辦理「筏現溪屯采風文化行」打卡集章換禮品活動，邀請民眾以輕旅行方式走訪小來公園、三級古蹟張家祖廟及都會公園等3處景點，蓋滿景點章，即能兌換禮品，一起發現西屯之美。
西屯區因筏子溪而劃分為溪西、溪東，成為一個商業蓬勃發展的都會城市，蘊含著豐富的文化資源。區公所表示，這次活動名稱「筏現溪屯」，即是取筏子溪諧音，象徵從筏子溪周邊出發，探訪西屯獨特的人文風采。
西屯區公所指出，小來公園「惠來遺址」是目前發現最早文化遺址，從前繩紋時代，到清代晚年的漢人文化層，涵括將近4000年歷史；3級古蹟「張家祖廟」為清同治九年（西元1870年）早期來台張姓墾民奉祀入閩開基祖張文通公的宗祠，現址為明治37年（西元1904年）遷建，翌年竣工，屬雙進雙護龍格局。
而位於大肚山台地的「都會公園」，更是一處自然生態豐富的園區，最適合全家在此度過優閒的午後，希望藉由活動讓大家加深對西屯的人文歷史印象。
西屯區公所表示，民眾可自行到西屯公所網站下載列印活動集章卡，凡巡遊3處景點並蓋滿三個景點章，即可於9月10日至10月5日期間，至公所3樓人文課兌換禮品。
(中時)
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