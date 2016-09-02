寶可夢夯 警化身「大尾道人」抓詐騙鬼
刑事局結合目前最夯的寶可夢熱潮，特別拍攝製作抓鬼短片，由刑警化身「大尾道人」，在農曆鬼月結束後出外降妖伏魔，將詐騙、毒品和竊盜等妖魔鬼怪全部抓起來，更用特製降魔符咒教導民眾如何預防這些犯罪的侵害。
影片中，偵查員扮演道士自稱為「大尾道人」，一身道士服加上木劍，拿出科技化的羅盤(平板電腦)尋找四處作怪的鬼怪，中途陸續遇到「解除分期付款」、「假援交」、「猜猜我是誰」等類型的詐騙，以及毒品、竊盜等犯罪，以道士抓鬼代表警察打擊犯罪。
劇中詳細介紹這些犯罪手法，如解除分期付款詐騙，會要求被害人到就近ATM操作解除設定，假援交詐騙會誘騙被害人購買遊戲點數交付，甚至是周遭朋友使用同儕壓力迫使被害人吸食毒品而染上毒癮。
此外，以各種不同鬼怪的符咒說明要如何避免被害，如「勇敢向毒品說不，就是最好避免受害的方法」、「遇到對方在電話中借錢，記得要回撥求證是否真有此事」以及「要避免家中遭竊盜，可以加裝防竊設施，並挑選材質堅固不易破壞的門鎖」等。
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(中時)
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