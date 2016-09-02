館中兩岸競賽獲大獎　校長接見表揚勉勵

我要評比

苗栗縣公館國中學生在兩岸科創競賽中獲大獎，作品獲評審青睞。（陳慶居攝）

苗栗縣公館國中學生在兩岸科創競賽中獲大獎，校長方麗萍接見師生並表揚他們優質表現。（陳慶居攝）

苗栗縣公館國中李巡等7名學生，跨海到大陸參加海峽兩岸青少年科技創意競賽，2支隊伍展現創意與巧思，創作「九龍之子」和「台灣的心」，分別獲得初中造型組冠軍和季軍，競技總積分又囊括銀牌、銅牌各1面。

校長方麗萍說，苗栗縣教育政策重視創客精神，培養學生有動手做的本能，而公館國中長期與公館國小合作，推動程式設計課程，此次兩岸科技創意競賽，正是透過闖關解題結合生活科技與機器人創作等多元科學，激發學生無限創意。

教務主任劉傳鐘日前偕同指導老師李笑薇、謝祥宏，帶領學生李巡、彭翊誠、林伯佑、賴怡、邱凱亭、蕭興名及李晏安赴江蘇參賽。學生組成「魯蛇」和「十里明亭」2隊，分別以「台灣的心」和「九龍之子」作品角逐。

「超有成就感！」獲獎學生說，雖然發想過程十分辛苦，但有了構想之後，團隊努力朝目標邁進，後來得知作品獲得評審青睞，一切的努力，再辛苦都值得。

(中時)