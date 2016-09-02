申辦敬老愛心乘車卡 中市西屯區專人送到府
台中市西屯區公所今年9月起試辦敬老乘車卡「主動通知、貼心送達」服務，主動通知即將屆滿65歲的長者相關乘車福利與資訊，公所在收到申請表回郵後，安排專人將敬老乘車卡送到府，讓長輩不必奔波往返，申辦程序簡便。
西屯區公所區長何國裕表示，常有年滿65歲民眾前來辦理乘車卡時，表示不清楚可以申辦乘車卡的資訊，或有長者身心狀況不方便前來公所，造成權益受損。
經過檢討，區公所與西屯區戶政事務所合作，每月主動寄發通知單給即將屆滿65歲的長者，提醒可申辦敬老愛心卡，並附上申請表及回郵信封方便回寄申請資料，讓他們不必前往公所也能申辦卡片。
公所收到申請者回傳的申請表單，完成製作乘車卡片後，即由專人親送到府，希望讓長輩感受到貴賓級的禮遇。
凡設籍台中市年滿65歲的市民、年滿55歲山地原住民或身心障礙者，皆可到任一區公所申辦敬老愛心乘車卡，透過「現場製卡、馬上領卡」，每月可自動儲值1000點，可免費搭乘中部地區17家業者的台中市市區公車及公路客運班車，優惠乘車範圍涵蓋中部五縣市(台中、彰化、南投、苗栗、雲林)。
(中時)
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