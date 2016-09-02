磺溪文學獎新秀 分享寫作自我鍛鍊和可能

彰化縣文化局舉辦文學沙龍，知名作家家周芬伶（右2）引談，磺溪文學獎小說類首獎李柏宗（左1）、散文類優選梁評貴（左3）、短篇小說優選藍舸方（右1）與談，分享創作心路。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局第18屆磺溪文學獎得獎出爐，為了讓大家更認識及貼近磺溪文學獎的得獎者，今年特別舉辦文學沙龍，2日邀請知名作家周芬伶引談，短篇小說類首獎李柏宗、優選藍舸方和散文類優選梁評貴，分享創作心路。

文化局長陳文彬說，這次磺溪文學獎的特質是得獎者多相當年輕，都是七、八年級，作品卻寫得極具魅力，舉辦不一樣的文學沙龍，讓新秀也來獎聊聊的創作經歷，分享對文學、文字和生命的喜愛與憧憬。

今天引談人周芬伶引導，一窺3位得獎者及作品，驚豔李柏宗〈茹苦〉這寫媽媽故事，以被地震震碎魚缸的金魚掙扎，細膩描寫緊貼了心情，梁評貴〈開花的醬油〉寫出手工產業的味道，藍舸方〈灰髮〉描繪人際關係崩壞，手法不俗。

文學沙龍上，得獎者是寫手，不以口才見長，但以「誠」分享怎麼初被文學吸引、感動，投入寫作，娓娓道來極為深刻動人，也是篇篇好故事，讓人聽得入迷。

李柏宗說，當認真看待文字，在故事演化的過程裡，會有種正認真看待自己的感覺。梁評貴說，對文字運用技巧和題材選擇有股執著。藍舸方喜歡在小說的世界裡，放縱自己的想像，透過書寫，整理了自己，也得到了自由。

(中時)