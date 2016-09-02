磺溪文學獎新秀 分享寫作自我鍛鍊和可能
彰化縣文化局第18屆磺溪文學獎得獎出爐，為了讓大家更認識及貼近磺溪文學獎的得獎者，今年特別舉辦文學沙龍，2日邀請知名作家周芬伶引談，短篇小說類首獎李柏宗、優選藍舸方和散文類優選梁評貴，分享創作心路。
文化局長陳文彬說，這次磺溪文學獎的特質是得獎者多相當年輕，都是七、八年級，作品卻寫得極具魅力，舉辦不一樣的文學沙龍，讓新秀也來獎聊聊的創作經歷，分享對文學、文字和生命的喜愛與憧憬。
今天引談人周芬伶引導，一窺3位得獎者及作品，驚豔李柏宗〈茹苦〉這寫媽媽故事，以被地震震碎魚缸的金魚掙扎，細膩描寫緊貼了心情，梁評貴〈開花的醬油〉寫出手工產業的味道，藍舸方〈灰髮〉描繪人際關係崩壞，手法不俗。
文學沙龍上，得獎者是寫手，不以口才見長，但以「誠」分享怎麼初被文學吸引、感動，投入寫作，娓娓道來極為深刻動人，也是篇篇好故事，讓人聽得入迷。
李柏宗說，當認真看待文字，在故事演化的過程裡，會有種正認真看待自己的感覺。梁評貴說，對文字運用技巧和題材選擇有股執著。藍舸方喜歡在小說的世界裡，放縱自己的想像，透過書寫，整理了自己，也得到了自由。
(中時)
關鍵字：磺溪文學獎
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。