虎軍弟兄重返金門，「雄峰演習」只有歡笑

金門「虎軍」退伍戰士唱軍歌，一路答數重返峰山據點。（李金生攝）

參加「雄峰演習」的「虎軍」弟兄，在峰上據點升起國旗。（李金生攝）

再回到25年前戍守的據點，戰士們依舊精神抖擻。（李金生攝）

排長薛守強（左）和下士楊國良（右）回憶往事，難忘戰地歲月。（李金生攝）

「虎軍」弟兄展現高昂士氣。（李金生攝）

「固若金湯」勒石矗立據點入口。（李金生攝）

上士柳順賢今天生日，弟兄們砸蛋糕替他慶生。（李金生攝）

虎軍弟兄們向據點致最敬禮，懷念峰上軍旅生活。（李金生攝）

「男兒立志在沙場，馬革裹屍氣浩壯……」一群25年前在金門峰上當兵的台籍戰士，今（2）日再回到曾經枕戈待旦的據點，在雄壯的軍歌中升起國旗，重溫昔日戍守海防第1線，榮辱與共的軍旅生活，也延續一份袍澤情深，刻骨銘心的回憶。

20餘位來自台灣各地，穿著「虎軍」榮譽上衣、帽子，年約45歲的退伍戰士，帶著他們的家人，高舉「陸軍319師步兵第5營營步連」的軍旗，高唱「勇士進行曲」邁步前進，回到四周景物依舊，迷彩塗裝有些斑駁的據點，拿起鐮刀整理叢生的蔓草，開心說道：「這裡是我們永遠的家！」

預官40期，1990年至1992年在連隊擔任排長的薛守強表示，當時抽中「金馬獎」，外島役期只有2次休假，弟兄們朝夕相處，向心力特別的強，彼此感情很好，退伍之後依然經常聯繫，有人提議再回金門看一看、走一走。2014年首次成行，讓大家留下許多美好回憶；今年再度相約來到，連同家屬共有40人。

在峰上據點戍守2年，前年因為接受大手術，無法趕上金門行的下士楊國良，今年告訴自己絕對不能再缺席了。他和昔日弟兄受到蓮庵里長呂玉華和金湖鎮代陳向鑫的熱烈歡迎，也看到連部入口處的「固若金湯」勒石依舊矗立，相較於金門許多哨所、據點遭到拆除，導致戰地觀光資源快速流失，內心十分感慨和激動。

連長羅阿宗表示，金門是英雄島，而他們的駐地又在峰上，弟兄們特地將這次的金門回憶之旅定名為「雄峰演習」，20多年後再踏上曾經黃沙滾滾，海濤聲浪四起的據點，大家心中壯盛士氣依舊洶湧澎湃。

連集合點名時，弟兄們身材雖然有些「走精」，但精神依然抖擻，大家還開心替今天過生日的上士柳順賢慶生，下士鐘貴森在替他披上終身、永遠、榮譽值星官帶後，拿起蛋糕往他的臉上猛砸，逗得大家哈哈大笑，依稀再見當年打打鬧鬧的歡樂情景。

明天，他們將走訪金門各地景點，並再回到據點做最後巡禮，大家相約明年再見，回到屬於弟兄們永遠的「家」。

(中時)