少棒時期將冠軍留台灣 邱達昱想再一次

邱達昱少棒時期曾批國家隊戰袍把世界少棒錦標賽留在台灣，期盼今年也能將亞青冠軍留在台灣。（中時資料照 黃國峰攝）

曾經擔任過第一屆世界少棒錦標賽國手的邱達昱，本屆亞洲青棒錦標賽，再次披上國家隊戰袍，邱達昱表示相當開心，能過在不同等級的國際賽學習不一樣的東西。

邱達昱本屆亞青賽至今表現出色，打擊率高達5成56，對上印尼時更跑出場內全壘打，今對上韓國，邱達昱也很有信心，他表示，感覺還是中華隊比較強，少棒的時候將冠軍留在台灣，這次也想要將冠軍留在台灣。

從少棒時期一路披上國家隊戰袍，邱達昱回應，每一個階級都可以學習到不一樣的事物，這次亞青賽，感覺大家比賽精神都很好，就算分數落後還是永不放棄，非常值得學習。

(中時電子報)