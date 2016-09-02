全民反毒　藥頭修車途中遭逮

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馮男原本準備再次進行毒品交易，卻因汽車故障前往維修，遭警方逮捕。（蘇俞璇翻攝）

警方於馮嫌車內查獲海洛因及安非他命等證物。（蘇俞璇翻攝）

永和警分局與刑警大隊偵五隊根據可靠線索，掌握馮姓藥頭於大台北地區以販毒維生，經報請新北地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，昨日持新北地方法院搜索票及檢察官核發拘票順利查獲35歲的馮姓藥頭，及林姓、王姓等4名藥腳到案。

警方埋伏於宜安路馮男出沒地點，適逢馮男汽車故障，前往中和區安平路上之修車廠修車時，警方見馮姓藥頭下車，機不可失立即逮捕。馮嫌表示，原本準備再次與藥腳進行毒品交易，卻因汽車故障而中途前往修車廠維修。

一開始，馮嫌為證明自身清白配合警方搜索，辯稱所駕駛的汽車並沒有任何毒品，經警方地毯式搜索後於馮嫌汽車駕駛座旁的扶把下，查獲第一級毒品海洛因（毛重17.8公克）及第二級毒品安非他命（21.5公克）等證物，全案依毒品危害防制條例罪嫌將馮嫌及相關藥腳移請地檢署偵辦。

警方呼籲社會大眾，政府為宣示反毒決心，於今年召開「全國反毒會議」，期盼打造更廣、更綿密、更堅固的社會安全網，從社會、家庭、校園三方建立防毒網絡，讓每一個可能掉出網外的邊緣人都能被這張網接住，並因此過正常的生活，以期根本性解決毒品問題。

警方身為第一線執法人員，無論是防毒、拒毒、緝毒和戒毒，每一個環節，都會用最大的力量去推動政府的反毒決心，做好毒品防制任務。

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(中時)