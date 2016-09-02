余天爆兒子女友討他歡心 女兒短命戀吹了

余天(左)和侯怡君今天進棚錄新節目《王牌雙響炮》。(民視提供)

余天脫帽露出光頭模樣。(民視提供)

余天(左)和張秀卿。(民視提供)

三人搞笑。(民視提供)

荒山亮(左起)、余天、張秀卿、辛隆及侯怡君。(民視提供)

民視週日6點30分綜藝節目《王牌雙響炮》全新改版，主持人余天、侯怡君今進棚錄影，大夥穿復古喇叭褲登場，首集有王瑞瑜、辛隆、張秀卿、荒山亮等，剛完成手術的余天今天氣色不錯。

余天前陣子開腦清除瘀血，他說人生活到68歲，已很滿足，現在最大心願就是希望兩個女兒及兒子有好歸宿，二女兒剛被他和老婆李亞萍「從中作梗」，因不喜歡男方，女兒被唸得很煩乾脆分手，兒子余祥銓已有女友，新女友很照顧兒子，「以前他交往的那幾個女孩子不會照顧他，這次這個會，我也希望他們走向婚姻，但要等他事業有成。」

他盼兒子能有好的工作，有自己的能力再結婚，不希望他一直靠爸，他當年在31歲和兒子一樣的年紀時已賺了不少錢，一天2萬元的收入，最高一天6萬元，通通給家裡，結婚時戶頭才7千元，讓老婆笑了好一陣子。

被問到豬哥亮住院的事，余天說在等豬的電話，他仍在意這麼久的朋友連自己的爸爸過世也沒去關心，不認這個朋友也好。只時如果要關心豬大哥的病情只能透過女兒的醫生，但他補充說，如果豬有困難，一通電話來就會去找他，畢竟這麼久的朋友沒甚麼不好說的。

久未露面的43歲的台語歌后張秀卿，前年梅開二度，再婚嫁給小她12歲的老公王國贊，她和老公都屬狗，算命師說若生到屬馬的小孩就是「六合」，因此兩人從婚前就「開機」拚做人，可惜肚皮一直沒傳好消息。她今天錄影時透露，婚後至今胖了17公斤，因為都待在台南，老公家人把她照顧得很好，體重因此直線飆升，她因此不敢上節目，今天因為衝著與前輩余天的交情才露面，她笑說:「我兩場婚禮，余大哥都包好大包，不好意思不來助陣。」

(中時)