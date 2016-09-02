鍾炳利今接台電總座 面臨兩大挑戰！

台電總經理鍾炳利新上任，將面臨兩大挑戰。（顏謙隆攝）

懸缺近月的台電總經理位置，今天正式由主管水火力電廠的副總鍾炳利接任。台電今於總部舉行新任總經理交接典禮，董事長朱文成告知鍾要面對兩大挑戰，一是處理明年供電艱困問題，一個是電業自由化對員工權益影響。

面對炙手可熱的全國最大電力公司總經理高位，朱文成致詞時卻說接這位置「需要一點勇氣才可以」，因此他感謝鍾炳利願意接下此職。

朱文成說，台電現在面臨幾項挑戰，首先是明年供電相當艱困，目前相繼有機組無法運轉，新機組又上不來，明年夏天如何度過是大挑戰。二是電業自由化對公司運作是很大改變，這是前所未有的，如何對同仁釋疑，是很重要的。

他讚許鍾炳利從基層工程師、副廠長、廠長到副總的資歷，一路從發電部門做起，不是工會所說的空降，並調侃說這讓他想到自己(朱原來是台電史上唯一空降總經理)，還強調「我也反對空降。」(現場台電主管哄堂大笑)，說期許以後總經理都是內升，讓他成為唯一空降的人。

鍾炳利在儀式後完後面對媒體詢問缺電問題，回應現在有3個電廠正在進行，林口電廠二號機今天已經併聯，通宵馬上上來，接下來是大林電廠，自己會盡力讓限電不要發生。對經濟部要求向國外購買緊急發電設備明年夏天應急，他則說到底要租要買，需考量如何讓系統更安全，需要評估。

對於機組大修時間集中冬天，對冬天造成供電挑戰，鍾說確實會有點緊澀，但大修會要求一個接一個、不集中同一時段修，強調未來還有很多電源開發計畫。

(中時)