鍾炳利今接台電總座 面臨兩大挑戰！
懸缺近月的台電總經理位置，今天正式由主管水火力電廠的副總鍾炳利接任。台電今於總部舉行新任總經理交接典禮，董事長朱文成告知鍾要面對兩大挑戰，一是處理明年供電艱困問題，一個是電業自由化對員工權益影響。
面對炙手可熱的全國最大電力公司總經理高位，朱文成致詞時卻說接這位置「需要一點勇氣才可以」，因此他感謝鍾炳利願意接下此職。
朱文成說，台電現在面臨幾項挑戰，首先是明年供電相當艱困，目前相繼有機組無法運轉，新機組又上不來，明年夏天如何度過是大挑戰。二是電業自由化對公司運作是很大改變，這是前所未有的，如何對同仁釋疑，是很重要的。
他讚許鍾炳利從基層工程師、副廠長、廠長到副總的資歷，一路從發電部門做起，不是工會所說的空降，並調侃說這讓他想到自己(朱原來是台電史上唯一空降總經理)，還強調「我也反對空降。」(現場台電主管哄堂大笑)，說期許以後總經理都是內升，讓他成為唯一空降的人。
鍾炳利在儀式後完後面對媒體詢問缺電問題，回應現在有3個電廠正在進行，林口電廠二號機今天已經併聯，通宵馬上上來，接下來是大林電廠，自己會盡力讓限電不要發生。對經濟部要求向國外購買緊急發電設備明年夏天應急，他則說到底要租要買，需考量如何讓系統更安全，需要評估。
對於機組大修時間集中冬天，對冬天造成供電挑戰，鍾說確實會有點緊澀，但大修會要求一個接一個、不集中同一時段修，強調未來還有很多電源開發計畫。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。