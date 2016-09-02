迎接G20藍 杭州少了1/4人口

我要評比

中國大陸當局要確保杭州20國集團（G20）高峰會參與人士看到最好的一面，因此工廠關廠以確保看見藍天，可能製造麻煩的人也先被拘留。報導說，當地1/4居民已離開城巿。

法新社報導，從戶外晾衣服開罰到對稻米作出限制，為確保這場盛會的參與者對主辦國留下好印象，北京當局無所不用其極。

全球最大經濟體領袖聚集會談，希望給依舊緩滯的經濟注入活力，但幾乎沒有人期待峰會推出令人驚豔的政策。

儘管如此，對自我形象向來敏感的大陸當局，把這場峰會當做是展現它成為全球強權氣勢的好機會，因此力求萬無一失。

國營媒體報導，杭州900萬人口中，逾200萬會暫時離開城巿。當局要求4家公營旅行社提供免費度假行程，雇主被要求提供員工1週假期且薪水照發，吸引許多人參加旅遊。

數十萬僅能糊口的建築或小企業移工則是早已離開。

開小店舖的郝姓民眾說：「大部分移工都回家了。如果不歇業，可能被罰，甚至可能被捕。」他的店舖和附近大多數餐廳這段期間歇業。

空氣汙染是大陸東部普遍問題。為降低煙霧排放，當局規定以杭州巿為中心，半徑300公里內的工廠都強制關廠12天。杭州是大陸紡織產業重鎮。

就連約200公里外的上海，也有255家工廠關廠。

任職織襪工廠的50多歲婦女告訴法新社：「像我們工廠一樣，許多工廠都關了，少賺好多錢。我聽說峰會才開兩天，全是為了中國的形象嗎？」

警方已在杭州知名景點西湖執行嚴密維安，附近每條街道都部署制服警察，參觀西湖更須經過X光探測等嚴厲安檢。

當地1家網路公司員工告訴法新社：「警察在地鐵、公車和街上檢查身分證。一整天都有直升機在空中巡邏，彷彿要開戰了。」

不過也有民眾享受因此而來的寧靜。1位學生說：「路上車這麼少，開起來很舒服。」

街頭四處可見「支持20國集團峰會」、「當個文明的杭州人」標語。公寓布告欄上則寫著：禁止放鞭炮、禁止玩遙控飛機。在自家陽台上晾衣服最高處罰1000人民幣（約新台幣4796元）。

吳姓警衛解釋：「因為有外國人要來。」

就連餐桌也受影響。當地糧商表示，1名高官上個月宣布「不讓1粒不安全的米」進入杭州後，米價已然大漲。（譯者：中央社何宏儒）1050902

(中央社)