東協峰會 杜特蒂料倡議跨國反毒

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東南亞國家協會領袖峰會即將在寮國首都永珍舉行，菲律賓總統杜特蒂將會提出包括跨國反毒與區域和解在內多項倡議。

菲律賓外交部次長戴拉維加（Maria Helen de la Vega）今天在記者會上說，菲國將在峰會上倡導「無毒品東協、尊重法治、敲定具約束力的南海行為準則、緊急回應與災難管理、保護移工、打擊人口走私、區域和平暨和解，以及反恐等優先選項」。

戴拉維加補充說，「就南海議題而言，峰會可能聚焦南海的整體局勢、海事安全、法治以及聯合國海洋法公約。」

有媒體詢問菲方是否會提出南海案仲裁結果，戴拉維加答覆說，她無法預測杜特蒂會在峰會上說些什麼，但他早前曾說南海案仲裁結果將留待與北京進行雙邊對話時討論。

戴拉維加也暗示，領袖們在非正式會議將可暢所欲言，屆時是否會有領袖提出任何敏感議題，她無法臆測。

杜特蒂將率領30人代表團前往永珍與會，包括外交部長、貿工部長與社會福利部長在內，預料他將特別提及區域共同反毒的重要性。

這是行事隨性的杜特蒂首次參加國際會議，戴拉維加說，外交部已向總統簡報相關禮儀。

菲律賓是東協的創始會員國之一。1050902

(中央社)