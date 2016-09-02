黨產委員會澄清 無約聘人員7萬月薪

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不當黨產處理委員會今天表示，對部分媒體將聘用人事預算除以員額人數作為聘用工作人員的薪資標準，深感無奈，強調沒有聘用工作人員的薪水達新台幣7萬3000元。

據媒體報導，不當黨產處理委員會106年度委員會預算共編制5520萬元，其中人事費用就佔了2758萬元，18名約聘人員月薪換算下來高達7萬3000元。

不當黨產處理委員會對此提出說明，首先法定聘用人員待遇1584萬元，18位聘用人員包含專任委員3人，聘用工作人員15人。每位聘用人員依據工作業務不同及任用職務差異，給予不同薪資標準。

其次，對於部分媒體直接將聘用人事預算除以員額人數作為聘用工作人員的薪資標準，深感無奈。

所有的聘用工作人員所支領的薪資皆為支薪範圍最低數額，聘用研究員實際敘薪為5萬7159元，副研究員敘薪為5萬1346元，助理研究員為4萬5533元，沒有任何一位聘用工作人員的薪水有達7萬3000元。

不當黨產處理委員會說，人事費用編列須考量該職缺未來晉級或遷調彈性，此為一般公務機關編列預算基本邏輯；報載敘薪金額（7萬3000元）甚至超越聘用研究員的敘薪範圍（5萬7159元至7萬480元），與實情不符。

此外，另強調聘用人員的聘用流程均依法定程序辦理，將職缺訊息上網公告並採面試方式遴選，依據工作性質所需任用具法律、金融、人文等相關學經歷工作人員。所有人員聘用均依聘用人員聘用條例、行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項及其相關規定辦理。1050902

(中央社)