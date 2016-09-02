法接納難民 阿富汗人申請庇護暴增十倍

部分歐洲國家緊縮接納難民政策，但難民潮未見緩和。法國當局觀察到，阿富汗人申請庇護的案件數在上半年暴增近10倍，預計今年收到的庇護申請總數會比去年多。

「費加洛報」（Le Figaro）引據內政部統計研究資料處（DSED）的一份密件報導，今年1到6月，法國當局驅逐了8660名非法移民，比起去年同期的1萬800人減少約20%，可能與邊境人力主要用於防範可疑人物入境、無暇驅逐非法移民有關。

另一個值得留意的數據是阿富汗人向法國申請庇護的案件數，在5個月內暴增近10倍。

根據報導，國家警察總署（DGPN）向內政部說明，來到法國的阿富汗人之中，有9成是從義大利入境法國。派駐義大利的法國警察也發現，義大利的非法移民人數顯著增加，其中多數是阿富汗人，占總數26%。

國家警察總署表示，雖然目前從土耳其入境歐盟的難民仍以敘利亞人占多數，但其他國家的難民比例逐漸增加，其中又以阿富汗人、伊拉克人和巴基斯坦人為主，而這些國家都與英國有淵源。

法國今年上半年共收到4萬72份庇護申請案，比去年同期的3萬3868份增加18.3%，全年申請案件數量預計會比去年更多，可能在9萬到10萬件之間。

法國內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）今天前往西北部加萊市（Calais）的非法移民營地，這是他自2014年4月就任以來，第8度造訪這座難民營。

這裡聚集的非法移民已達約1萬人，他們長期住在環境惡劣的塑膠帳篷內，等待機會前往英國。

營地人數越來越多，經常互生齟齬，暴力衝突時有所聞，目前在現場部署的警力和憲兵已有1900名。卡澤納夫重申會持續拆除營地，並宣布增加200名警力守衛邊境和公路，還要在年底前增加8000個安置名額。1050902

(中央社)