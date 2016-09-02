美就業報告出爐前夕 港股上證收紅

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香港及上海股市今天收漲。受到密切關注的美國就業報告即將發布，中國大陸本週末則將首次主辦20國集團峰會（G20）。

法新社報導，香港恆生指數上揚0.45%或104.36點，報23266.70點。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）上漲0.13%或4.04點，報3067.35點。深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）走跌0.40%或8.17點，報2009.29點。1050902

(中央社)