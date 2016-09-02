國訓中心查獲病媒蚊 高市祭重罰

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1名里約奧運團返國成員雖已排除感染茲卡病毒，但高市府防疫團隊昨天前往國家運動訓練中心進行病媒調查，在1處水塔查獲孳生大量病媒蚊並捕獲多隻成蚊，當場祭出重罰。

衛生局說，由於這是國訓中心近來第3次遭查獲孳生病媒蚊，前2次為8月16日及8月23日分別於水管和樹洞內查獲。

衛生局又說，該中心有多名自巴西返台的國手及隨團人員居住和活動，卻未提高警覺做好環境自我管理，不僅危及團員健康，更將提高全市茲卡病毒及登革熱疫情流行風險。

衛生局表示，由於該中心這次違規情節嚴重且影響層面廣大，前後兩次共查獲68個積水容器，其中4個已孳生病媒蚊，這次水塔竟成病媒蚊溫床，市府防疫團隊決議依傳染病防治法開單重罰，繼前兩次分別罰款新台幣3000元及6000元後，這次將重罰1萬5000元。

衛生局指出，茲卡病毒感染症與登革熱一樣都是透過斑蚊傳播，一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形。1050902

(中央社)