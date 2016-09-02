國訓中心查獲病媒蚊 高市祭重罰
1名里約奧運團返國成員雖已排除感染茲卡病毒，但高市府防疫團隊昨天前往國家運動訓練中心進行病媒調查，在1處水塔查獲孳生大量病媒蚊並捕獲多隻成蚊，當場祭出重罰。
衛生局說，由於這是國訓中心近來第3次遭查獲孳生病媒蚊，前2次為8月16日及8月23日分別於水管和樹洞內查獲。
衛生局又說，該中心有多名自巴西返台的國手及隨團人員居住和活動，卻未提高警覺做好環境自我管理，不僅危及團員健康，更將提高全市茲卡病毒及登革熱疫情流行風險。
衛生局表示，由於該中心這次違規情節嚴重且影響層面廣大，前後兩次共查獲68個積水容器，其中4個已孳生病媒蚊，這次水塔竟成病媒蚊溫床，市府防疫團隊決議依傳染病防治法開單重罰，繼前兩次分別罰款新台幣3000元及6000元後，這次將重罰1萬5000元。
衛生局指出，茲卡病毒感染症與登革熱一樣都是透過斑蚊傳播，一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。