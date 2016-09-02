南投驗烤肉食材 豆干含過氧化氫
南投縣衛生局抽驗烤肉食材，查出豆干含有不得檢出的過氧化氫、防腐劑超標，還有水蜜桃驗出殘留農藥大滅松，產品下架。
南投縣政府衛生局今天表示，為確保中秋應景食品的衛生安全，8月起抽驗傳統市場、超市、大小型量販店販售的香腸、豆干、甜不辣、肉品、菇類、吐司、蔬果等各項烤肉食材共抽驗63件，4件驗出與規定不符。
衛生局表示，檢驗項目包括亞硝酸鹽、過氧化氫、防腐劑、動物用藥、農藥殘留；2件豆干驗出依規不得檢出的過氧化氫陽性、1件豆干檢出防腐劑苯甲酸超標、1件水蜜桃檢出殘留農藥大滅松，依規不得檢出，由於製造商在台中市、彰化縣，移送所轄機關查處。
衛生局也提醒，烤肉應定時定量，避免攝取過多熱量及暴飲暴食，且烤肉食材多屬高熱量、高油脂，容易造成過量攝取，應適量食用以免肥胖，烤肉架應與炭火保持15公分左右距離。
衛生局表示，可在烤肉架舖一層鋁箔紙，必須選用耐高溫且合格材質，避免生鮮食物與火直接接觸，減少致癌物產生，並搭配多量蔬菜，食用文旦、柚子也可增加膳食纖維攝取；烤肉醬含高鈉鹽份，避免塗太多；選擇瘦肉、去皮雞肉，可降低熱量。1050902
(中央社)
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