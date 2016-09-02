三星Galaxy Note 7 在陸如期上市
韓聯社報導，三星電子中國公司2日表示，三星電子從1日起如期在中國大陸正式開賣最新大螢幕旗艦智慧手機Galaxy Note 7，目前一切銷售工作照常進行。
報導說，此前有人擔憂，三星Galaxy Note 7電池起火問題或許會為產品在中國大陸銷售帶來負面影響。上月26日，三星電子在北京王府井為Galaxy Note 7舉辦了大規模上市宣傳活動，中國大陸媒體曾對該產品讚不絕口，稱其性能趕超iPhone。三星電子在上市活動後，開始預售產品，並從1日起正式在實體店銷售該款手機。
中國三星方面表示，產品如期從1日下午起開賣，目前該款產品在中國大陸當地反應較好，銷售情況並沒有變動。就電池問題，中國大陸媒體也僅援引南韓媒體內容加以報導，並未正式提出質疑。
三星電子上月19日起在美國、南韓等全球10多個國家正式推出Galaxy Note 7，並獲得市場熱烈反應。
美聯社報導，三星電子公司行動通訊事業部總裁高東真今天表示，傳出Galaxy Note 7電池爆炸後，三星將停售這款高檔智慧手機，已買這支手機的客戶可換新機，不論是何時購買此手機 。
Galaxy Note 7已在10國家下架，包括南韓和美國在內。三星表示，自從8月19日推出以來，至今已賣出超過100萬支Galaxy Note 7，三星迄今已生產約250萬支，部分手機仍未出貨。
三星估計，可能得花約2週時間，才能展開舊機更換新機作業。
中國大陸不受此番停售影響，三星表示，在中國大陸銷售的Galaxy Note 7採用另一家供應商生產的電池。1050902
(中央社)
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