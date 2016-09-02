台鐵松山爆炸案 家屬盼盡快協調賠償
台鐵1258次區間車7月7日晚間10時在松山火車站發生爆炸，共有6位基隆市民受傷，家屬盼台鐵盡快派員協調賠償。台鐵回應，後續賠償事宜正在審議中。
4名傷者和家屬在基隆市議長宋瑋莉陪同下舉行記者會，現役軍人余男在爆炸案中，臉部和雙手受到嚴重燒燙傷，雖然已在8月17日出院，但仍需穿著壓力衣，余男9月1日已返回部隊報到，今天由父母出面說明。
余父表示，兒子住院期間醫療費用都由台鐵負擔，但往後復健支出更是一筆龐大開銷，台鐵應盡快出面協商賠償事宜，更擔心兒子回到部隊後設備不足，影響後續復健。
余母說，兒子住院期間醫療費用近新台幣37萬元，因為有健保等補助，台鐵只需負擔不到1萬元，不過，兒子出院後至今花費10多萬元，雖然已向台鐵提出申請，但還沒有下文。
住在中山區的張家一家四口，在這次事件中全都受傷，廖婦直到上月底才剛出院，至今雙腳還綁著繃帶，無法正常行走，張男為了照顧妻子，也沒辦法工作，全家從事發到現在沒有收入。
台鐵運務處長張錦松表示，台北運務段除安排特、一等站長負責駐點醫院慰問、關懷傷者外，每週也召開專案會議反映傷者需求，台鐵至今已先行墊付所有住院（含出院）受傷旅客醫療費用共計141萬6072元，後續賠償事宜也在審議中。
宋瑋莉表示，希望市府能主動介入關切後續發展，不要讓市民求助無門而惶惑不安，也建議由中央或市府成立單一窗口，協助傷者解決問題。
市府社會處社會救助科長蔡惠貞表示，社會處從事發後已派社工1對1持續輔導，目前市府和台鐵溝通管道暢通，會儘速向台鐵反映傷者的需求。1050902
(中央社)
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