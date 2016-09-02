立委：兆豐銀無保放貸 形同斷線風箏

我要評比

民主進步黨籍立法委員吳秉叡今天說，兆豐銀以無擔保放貸給國民黨中央投資公司5000萬美元，中投提供股票給兆豐證香港子公司管理，但該子公司被賣給中資公司，鉅額放款形同「斷線風箏」。

兆豐金控新任董事長張兆順說，才剛就任還需要多了解業務，在不了解之前不能多說，接下來要開始讀資料跟開會。不過他也承諾，將會達成行政院長林全要求的任務，把兆豐金經營成資訊透明的金融機構。

吳秉叡上午在立法院召開記者會說，兆豐商銀民國102年放貸給國民黨黨營事業的中央投資公司海外OBU帳戶，採取無擔保放款，授信額度高達5000萬美元（約新台幣16億元），其中兆豐銀台北復興分行分擔80%授信額度，海外部分分攤20%的額度。

這筆款項在102年6月26日撥入中投公司海外帳戶，吳秉叡說，不可思議的是，2天後兆豐銀才召開中投公司「授信案債權保障會議」，會議召集人是當時的兆豐銀總經理徐光曦，並確認授信方式是由中投公司持有的元大金股票，應該由兆豐證香港子公司管理，但並非質押，隨時可以買賣。

吳秉叡說，這樣不足以擔保鉅額借款的情況下，協議書有補充，日後中投公司如果未依約償還或違反相關規定，兆豐證香港子公司可以依照授信銀行指示賣出股票，優先償還借款。

吳秉叡指出，今年3月7日兆豐證董事長、國民黨中常委劉大貝主持董事會及股東會時，決議將兆豐證香港子公司賣給中資的「香港金融數據資本有限公司（FDT）」，8月10日完成股權轉移交割，而FDT屬於中資100%單一持股公司，從此兆豐無法得知該公司內部資訊，也無法要求執行中投股票的買賣，影響債權清償的可能性很大。

他說，這筆無擔保鉅額放款就像是「斷線風箏」一般充滿了風險，如今兆豐銀能從中投海外OBU追回這筆放貸嗎？國民黨的中投公司五鬼搬運，兆豐金自甘掏款配合，財政部、金管會等相關主管機關應盡速釐清事實並排除風險，檢調單位也應盡速展開調查，他也會將資料交給金管會與法務部。

吳秉叡說，不當黨產處理委員會有辦法將原本存在兆豐證香港分行戶頭內的元大金股票查扣嗎？他呼籲，不當黨產處理委員會主委顧立雄應該好好清查這件事。1050902

(中央社)