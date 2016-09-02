遭指控五鬼搬運 中投：非事實

中央投資公司今天表示，民主進步黨籍立委吳秉叡指「國民黨中投公司五鬼搬運，兆豐金自甘掏款配合」，並非事實，希望能先求證，莫因一時之快傷及無辜，或損及金融市場穩定。

中投公司下午發布新聞稿指出，中投於2013年6月以在香港兆豐證券持有的國內上市股票（市值約41億元）作為還款來源，並以兆豐銀行信託部為保管銀行向兆豐銀行申請開立5000萬美元的借款額度。截至目前動用金額為2000萬美元，做為還款來源的上市股票至目前均未有任何處分。

中投聲明，中投以高於借款額度2倍以上（若以借款金額計算更高達6倍以上）的上市股票做為還款來源，相關券商及保管銀行也都由兆豐集團擔任，且三方並簽具協議書承諾「在兆豐香港證券帳戶現在及未來之有價證券出售後所得之款項均用以優先償還該公司於2013年6月與兆豐銀行簽訂之借貸契約」。

因此，中投說，本案借款條件與一般銀行借款的條件比較，兆豐銀行貸給中投2000萬美元的借款，應有十足保障。

中投指出，日前兆豐金控雖出售其旗下的兆豐證券香港公司，但作為本案風險控管的保管銀行並未更動，仍由兆豐銀行信託部擔任，且兆豐證券香港公司的買方應概括承受三方協議的權利義務，就中投資產及兆豐銀行債權的確保並無改變，所以並無吳秉叡所指「國民黨中投公司五鬼搬運，兆豐金自甘掏款配合」。

此外，中投也說，中投於2007年在兆豐集團的借款餘額為新台幣65.85億元，近10年來借款餘額大多落在55億元至80億元之間，截至目前借款餘額為66.55億元，並無媒體報導「近5年兆豐金對黨營事業融資大增超過百億」。1050902

(中央社)